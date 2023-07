Lionel Messi è stato intervistato dalla ‘Television Publica‘ ed ha ricordato l’impresa dell’Argentina in Qatar. La Pulce ha risposto alle domande di alcuni dei suoi compagni in Nazionale tra cui anche quelle di Dybala.

Sei davvero umano? Sei consapevole di tutto quello che hai ottenuto in carriera?”

La ‘Pulce’ si emoziona e replica così: “Quando sei in competizione e hai obiettivi davanti a te, per vincere tutto ciò che giochi, non dai valore a ciò che stai ottenendo. Ora sono in un momento della mia carriera in cui mi godo tutto quello che mi succede, do valore a tutto di più perché so che questi sono gli ultimi anni“, assicura il fuoriclasse di Rosario visibilmente emozionato. “Penso che quando mi ritirerò e non giocherò più apprezzerò molto di più il fatto di essere campione del mondo. Rimane per tutta la vita in un paese come il nostro che è così appassionato di calcio, così grato. Passerà alla storia e ci saranno situazioni che ti faranno vedere cosa vuol dire essere un campione del mondo“, conclude Messi.