Al termine della sfida tra Roma e Bologna, Orsolini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “Mi è dispiaciuto che non ha segnato Dallinga e ho sperato che segnasse. Però almeno ha segnato Karlsson. L’importante però erano i tre punti in un coma po’ difficilissimo come quello di oggi”.

Hai fatto il salto di qualità?

Quando vai avanti con l’età acquisisci più consapevolezza e questo sicuramente è quello che mi ha fatto scattare una scintilla che mi permette di dare un contributo importante alla squadra.

Ti aspettavo una chiamata in Nazionale?

Sono decisioni che non aspettano a me io penso di dare il mio massimo qui a Bologna e poi non lo so, Spalletti dice che le porte sono aperte per tutti ma in questo mento noi esterni siamo un po’ penalizzati dal modulo. Io resto sempre a disposizione

Foto: [Alessandro Sabattini] via: [Getty Images]