Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria per 3-2 sulla Roma allo stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi l’attacco è andato bene.

È arrivata la vittoria che è la cosa principale. quello che conta è il risultato e la prestazione. Doveva essere una prova di continuità e andiamo via con tanti aspetti positivi. Uno di questi è Karlsson che ha fatto una grande prestazione poi il gol.

È il Bologna di italiano?

Si sono arrivato qui no in grande voglia e per prima cosa dovevo conoscere i ragazzi che hanno dato grande disponibilità. Dobbiamo continuare a mettere a posto delle cose. Dobbiamo crescere al Dall’Ara perché ci serve anche lì la continuità. Dobbiamo continuare a lavorare.

Quando riposerà Freuler?

Mi sto allenando così entro io al suo posto perché deve rimanere lì finché ce la fa. Ha un’intelligenza che serve troppo a questa squadra. Finché ne ha rimane.

Castro?

Ha vent’anni con grandissime doti come l’aggressività. Deve imparare e crescere tipo lavorare meglio spalle alle porte. Attaccare meglio di testa. Sono contento per il gol. Deve sapere usare il corpo perché è normale che difensori come N’Dicka sono tosti e lo metteranno in difficoltà.

