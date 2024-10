Dalle 12:00 del 18 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Bologna, giornata numero 12 di Serie A, in programma domenica 10 novembre alle 15:00. Ecco cosa sapere sulla vendita dei tagliandi, con un’interessante novità da segnalare.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Si parte da 34 euro e sono previste riduzioni per gli under 16. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2024/25, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 25 ottobre, mentre il Cambio Utilizzatore sarà disponibile a partire dalle 12:00 di venerdì 18 ottobre.

Per combattere ulteriormente il fenomeno del secondary ticketing, chi acquisterà nel settore Distinto Nord Est riceverà una mail di conferma con la possibilità di salvare nel wallet il biglietto solamente in formato elettronico sul proprio dispositivo (non verrà inviato alcun biglietto in formato pdf). Il Club da tempo ha intrapreso un percorso determinato contro i sistemi di rivendita non autorizzati dei tagliandi dello Stadio. Chiunque volesse segnalare un abuso, può accedere direttamente al form segnalato di seguito”.