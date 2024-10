Intervistato dai microfoni di BBC Sport, l’ex giallorosso, Riccardo Calafiori, ha parlato del suo periodo con la maglia della Roma e del suo rapporto con De Rossi. Queste le sue dichiarazioni:

Il grave infortunio subito a 16 anni?

“È stato un momento durissimo. Avevo solo 16 anni e all’improvviso ho iniziato a pensare che non avrei mai più potuto giocare a calcio. L’infortunio però mi ha aiutato a diventare un giocatore migliore. Ricordo che il primo mese in cui sono tornato in campo affrontavo ogni duello come un pazzo, non avevo più paura”.

De Rossi?

“È uno mio amico. Mi rivolgo sempre a lui quando devo prendere le decisioni più importanti e lui mi dà sempre dei buoni consigli. Ho parlato con lui del mio possibile approdo all’Arsenal e mi ha detto: ‘Questa è una delle più grandi opportunità per te. Lì potrai migliorare come calciatore'”.

Il trasferimento al Basilea?

“È stata la scelta migliore che abbia mai fatto. Andando all’estero sono cresciuto molto come giocatore e come uomo. Era la prima volta che vivevo da solo lontano dal mio Paese. Quando vivi da solo devi fare tutto e se hai una brutta giornata sei solo, nessuno può aiutarti. Il Basilea mi ha dato la possibilità di sentirmi un vero giocatore per la prima volta, mi sono sentito importante”.

Il ritorno in Italia con la maglia del Bologna?

“Volevo dimostrare ai tifosi italiani che non ero più lo stesso giocatore di prima e che si sbagliavano”.

Foto: [FRANCK FIFE] via: [Getty Images]