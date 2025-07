La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Un affare a costo zero e un doppio ruolo per Gasperini. Nicolas Tagliafico si è offerto alla Roma dopo l’addio al Lione. L’argentino può giocare sia come centrale di difesa sia come terzino sinistro, come faceva Kolasinac nell’Atalanta. Massara non ha chiuso la porta essendo un affare a costo zero. Molto dipenderà dalle richieste sulla durata del contratto di Tagliafico che ad agosto compirà 33 anni.