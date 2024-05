La Roma esce sconfitta dalla semifinale di andata contro il Bayer per meriti dei tedeschi, ma anche tante colpe dei giallorossi. Il primo colpevole è Karadorp che con il suo errore ha regalato il gol del vantaggio a Wirzt. Ma non solo l’olandese ha toppato la partita, infatti per i quotidiani l’unico sufficiente è Cristante, sempre più leader. Male le stelle che non sono riuscite a mettere la loro qualità nella partita.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6; Karsdorp 4, Mancini 5,5, Smalling 5, Spinazzola 5; Paredes 5,5, Pellegrini 5,5, Cristante 6; Dybala 5, Lukaku 5,5, El Shaarawy 5,5.

Angelino 6, Azmoun 5, Baldanzi 5,5, Abraham SV. All. De Rossi 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5; Karsdorp 4, Mancini 5,5, Smalling 4,5, Spinazzola 5,5; Paredes 5, Pellegrini 5, Cristante 6; Dybala 6, Lukaku 5,5, El Shaarawy 5.

Angelino 5,5, Azmoun 5,5, Baldanzi SV, Abraham 5. All. De Rossi 6

IL MESSAGGERO

Svilar 5,5; Karsdorp 4, Mancini 5,5, Smalling 5, Spinazzola 5; Paredes 5, Pellegrini 5, Cristante 6; Dybala 5, Lukaku 5,5, El Shaarawy 5.

Angelino 5,5, Azmoun 5,5, Baldanzi 5,5, Abraham 5. All. De Rossi 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6; Karsdorp 4, Mancini 6, Smalling 5, Spinazzola 5,5; Paredes 5,5, Pellegrini 6, Cristante 6; Dybala 5, Lukaku 6, El Shaarawy 5.

Angelino 5,5, Azmoun 4,5, Baldanzi SV, Abraham 4,5. All. De Rossi 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6; Karsdorp 4, Mancini 6,5, Smalling 5, Spinazzola 5; Paredes 5, Pellegrini 5,5, Cristante 6; Dybala 5, Lukaku 5, El Shaarawy 5.

Angelino 6, Azmoun SV, Baldanzi SV, Abraham 5. All. De Rossi 5

IL TEMPO

Svilar 6; Karsdorp 4, Mancini 5,5, Smalling 4,5, Spinazzola 5; Paredes 6, Pellegrini 6, Cristante 6; Dybala 4,5, Lukaku 5,5, El Shaarawy 5.

Angelino 5,5, Azmoun 6, Baldanzi 5,5, Abraham 4,5. All. De Rossi 5