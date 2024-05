La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Esattamente il prototipo di giocatore per la fase offensiva che piace a Daniele De Rossi. Il quale, in tal senso, non si è mai nascosto. Ed allora Jeremie Boga potrebbe davvero tornare in Italia, dopo una sola stagione vissuta in Francia, al Nizza. Già, proprio la squadra di Florent Ghisolfi. Dopo un anno il suo valore si è attestato a cifre più basse, intorno ai 15 milioni, considerando l’ammortamento e una stagione altalenante, dove Boga ha segnato 5 gol e fornito 6 assist in un totale di 29 partite.

Ad oggi non c’è ancora nulla, Ghisolfi ha lasciato il Nizza solo pochi giorni fa. Ma è anche possibile che il nuovo dirigente giallorosso presto chiami il suo vecchio club (dove dal Rennes dovrebbe arrivare Florian Maurice, l’altro d.s. francese che era stato contattato dai Friedkin) per poter intavolare una trattativa. Dovesse invece arrivare in giallorosso, potrebbe essere l’attaccante titolare a sinistra, nel tridente giallorosso, andando a formare la coppia con Stephan El Shaarawy. Lì Boga dovrebbe garantire dribbling, sfide continue alla ricerca della superiorità numerica e possibilmente – anche gol.