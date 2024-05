Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – E uno dei nomi tenuti fortemente in considerazione per la fascia destra è quello di Raoul Bellanova, l’esterno rivelazione del Torino. E l’altra certezza è che al momento non ci sono stati contatti tra la Roma e l’agente dell’esterno, Paolo Busardó. Il nome stavolta parte da Trigoria ed è una delle idee che il club ha per rinforzare la corsia destra che vedrà l’addio sicuro di Kristensen, in prestito secco dal Leeds, e i tentativi di cessione sia di Karsdorp (in primis) sia di Celik che ha certamente più mercato dell’olandese essendo stato convocato anche all’Europeo dalla sua Turchia.

E allora Ghisolfi studierà insieme al tecnico il possibile affare e valuterà la spesa e le possibilità di acquisto: con il Torino non è facile trattare e non farà sconti alla Roma sul prezzo del giocatore specialmente se riuscirà a qualificarsi per la prossima Conference League. Adesso quindi dopo mesi di studio e con l’arrivo di Ghisolfi anche la Roma comincia a muoversi sul serio districandosi tra i tanti spunti di mercato. Sei giocatori in entrata per rinforzare la squadra: se David resta al momento il sogno dell’estate per l’at-tacco, Bellanova è l’idea interessante per la fascia.