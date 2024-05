Rebus Dybala. Ecco Ghisolfi

Il Tempo (L. Pes) – Quella di domani sarà l’ultima recita per diversi: Rui Patricio su tutti, ma anche i calciatori in prestito come Kristensen, Renato Sanches, Azmoun e con un asterisco su Spinazzola che in Toscana non ci sarà e che spera ancora in un rinnovo con i giallorossi. Poi ci sono i due uomini copertina della stagione, Lukaku e Dybala, che per motivi diversi potrebbero lasciare dopo un’annata comunque da protagonisti.

All’alba dell’ultimo anno di contratto, salvo un quarto di prolungamento automatico a discrezione del calciatore, l’argentino cerca chiarezza sul suo destino. In due anni ha visto praticamente raddoppiare il suo stipendio, ma un’altra assenza della Roma dalla Champions potrebbe esser presa con qualche fastidio dalla Joya.