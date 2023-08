Sembra non esserci una fine nella trattativa tra il Santos e la Roma. Come riporta il sito brasiliano ge.globo è previsto un incontro tra il Santos e Marcos Leonardo per discutere del futuro del calciatore. La società vuole far capire al giocatore che essendo un dipendente deve obbligatoriamente tornare a disposizione della squadra. L’attaccante dovrebbe quindi tornare a disposizione domenica prossima in vista della partita contro il Gremio.