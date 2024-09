Pagine Romaniste (L. Meriggioli, F. Castellucci) – “Notte di sogni, di coppe e di campioni”, la Roma è pronta al debutto europeo. Alle ore 21 di domani sera andrà infatti in scena allo stadio Olimpico di Roma il primo turno di Europa League, e per l’occasione i giallorossi sfideranno l’Athletic Bilbao della stella Nico Williams, allenata da Ernesto Valverde. La Roma nelle ultime sei stagioni è la squadra che ha ottenuto più semifinali europee, cinque: una in Champions, tre in Europa League e una in Conference League.

Debutto europeo assoluto per il neo tecnico Ivan Juric. Dopo i percorsi conclusi con la finale conquistata da Mourinho, ma persa con il Siviglia, e la semifinale persa con il Leverkusen, con De Rossi alla guida, inizia l’avventura del tecnico croato. L’Olimpico, dopo la contestazione con l’Udinese, è pronto ad accogliere i baschi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-ATHLETIC BILBAO

Per la gara di domani Juric non potrà contare sul capitano Lorenzo Pellegrini a causa di un affaticamento muscolare. A prendere il suo posto è pronto Baldanzi, reduce da un mese al top della condizione a seguito della tripletta inflitta alla Norvegia con l’Italia e dal primo gol in maglia giallorossa messo a segno contro l’Udinese. Ancora out Le Fée, assente da prima della sosta. Chance dal 1′ per Koné a centrocampo e per Hermoso in difesa, che prenderà il posto di Angeliño. Non dovrebbero esserci invece dubbi sulla presenza di Dybala e Dovbyk, anche se Soulé prova ad insediare il connazionale.

ROMA-ATHLETIC BILBAO, DOVE VEDERE LA SFIDA

La gara tra Roma e Athletic Bilbao sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Il match sarà trasmesso sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Disponibile lo streaming su Skygo e Now.

ARBITRA KABAKOV, AL VAR DRAGANOV

La gara sarà diretta dal bulgaro Georgi Kabakov. Martin Margaritov e Diyan Valkov saranno i suoi assistenti con Radoslav Gidzhenov come IV ufficiale. Al VAR ci sarà Dragomir Draganov ed il suo assistente AVAR, Momčilo Marković.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Saud, Sangarè, Cristante, Baldanzi, Paredes, Soulé, Shomurodov.

Squalificati:

Indisponibili: Le Fée, Zalewski, Pellegrini, Dahl, Saelemaekers.

Diffidati:

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Lekue, Paredes, Vivian, Berchiche; Ander Herrera, Prados; Nico Williams, Gomez, Iñaki Williams; Guruzeta.

Allenatore: Valverde.

A disposizione: Padilla, Gastesi, Gorosabel, Vesga, Berenguer, Djalo, Nunez, Lekue, De Galarreta, Yuri, De Marcos, Martòn, Unai.

Squalificati:

Indisponibili: Alvarez.

Diffidati:

