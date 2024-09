Athletic Club, Valverde: “La Roma è una squadra da Champions. Ha giocatori fortissimi”

Valverde, allenatore dell’Athletic Club, è intervenuto in conferenza stampa nella vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Le sue parole:

Quali sono le emozioni dello spogliatoio alla vigilia del match?

“Sono tranquilli e con tanta voglia di giocare“.

Lei è la persona con maggiore esperienza in Europa. Allenare questa volta è diverso da allenare le altre volte?

“No, l’unica differenza è che questa volta abbiamo giocatori molto giovani e non hanno esperienza in Europa, ma sono comunque giocatori che hanno giocato con le Nazionali che hanno vinto dei titoli. Giocare in Europa rappresenta uno stimolo in più ma dobbiamo non dobbiamo esagerare, sarà una partita di calcio contro una grande squadra d’Europa e d’Italia in uno stadio bellissimo“.

Questo è lo stadio in cui lei ha subito la sconfitta più dura della sua carriera con il Barcellona. È riuscito a digerire quella sconfitta?

“La memoria è sempre selettiva, io purtroppo ho perso tante partite su tanti campi e alcune non le ricordo”.

Juric è l’allenatore della Roma da poco, per lei rappresenta una cosa negativa o positiva non sapere chi ha davanti?

“La Roma ha cambiato l’allenatore dopo 4 partite di campionato e ha già fatto una grande partita con il nuovo allenatore contro l’Udinese, non saprei come valutarlo. Gli allenatori hanno bisogno di tempo ma spesso non ci viene dato, dipende sempre dai risultati. In ogni caso la Roma ha iniziato un nuovo ciclo giocando la prima partita giocandola bene, domani farà tutto il possibile“.

Cosa teme più della Roma?

“Basta guardare la campagna acquisti, la Roma ha soffiato alcuni giocatori. È una squadra in cui miitano giocatori come Dybala, Cristante, Mancini potrei proseguire con tutto l’elenco. È una grande squadra che negli ultimi anni è arrivata fino in fondo alle competizioni europee e vincerle, è una squadra costrutita per giocare la Champions League quindi ci sono molte ragioni per essere attenti e cauti. Domani giocheremo contro una squadra di grandi calciatori”.