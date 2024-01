Roma-Atalanta lascia più di qualche rammarico. La sfida con i bergamaschi è probabilmente è una delle migliori prestazioni di questa stagione e forse dell’intera gestione Mourinho. Questo però non è bastato per superare una diretta contendente al quarto posto. Che, soprattutto secondo tempo, ha pensato più a contenere gli attacchi di Dybala e compagni.

Nonostante questo anche Rui Patricio si è preso il suo momento di gloria salvando la squadra su De Ketelaere sul parziale di 0-1. Nella difesa le note più positive: ottimo debutto per Huijsen e buona prestazione di Kristensen nei tre di difesa. Male Llorente, che però ha stretto i denti per grande parte della prima frazione a causa del fastidio all’adduttore destro. A centrocampo il migliore è Bove. Il classe 2002 è in ogni dove e non si ferma mai, inseguendo qualsiasi giocatore avversario. In attacco è poco lucido Lukaku che non riesce ha sfruttare le palle gol capitategli, mentre Dybala è l’uomo in più di Mourinho: quando si accende lui si accende anche la Roma. Freddo dal dischetto.

Le pagelle dei quotidiani IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Kristensen 6.5, Mancini 7, Llorente 5 (46′ Huijsen 6.5); Karsdorp 5.5 (64′ Celik 6), Bove 6.5, Cristante 6, Pellegrini 6 (71′ Paredes 5.5), Zalewski 6 (64′ Spinazzola 5); Dybala 6.5 (84′ El Shaarawy SV), Lukaku 6. Allenatore: Mourinho 6.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Kristensen 6.5, Mancini 7, Llorente 5 (46′ Huijsen 6.5); Karsdorp 6 (64′ Celik 6), Bove 6.5, Cristante 6, Pellegrini 6 (71′ Paredes 6), Zalewski 5.5 (64′ Spinazzola 5.5); Dybala 7.5 (84′ El Shaarawy SV), Lukaku 6.5. Allenatore: Mourinho 6.5

IL MESSAGGERO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Kristensen 6, Mancini 6.5, Llorente 5 (46′ Huijsen 6.5); Karsdorp 5.5 (64′ Celik 6), Bove 6.5, Cristante 6.5, Pellegrini 6 (71′ Paredes 6), Zalewski 6 (64′ Spinazzola 5.5); Dybala 7 (84′ El Shaarawy SV), Lukaku 5. Allenatore: Mourinho 6.5

LEGGO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Kristensen 6.5, Mancini 7, Llorente 5 (46′ Huijsen 6.5); Karsdorp 5.5 (64′ Celik 6), Bove 7, Cristante 6.5, Pellegrini 6 (71′ Paredes 6), Zalewski 5.5 (64′ Spinazzola 5); Dybala 7.5 (84′ El Shaarawy 6.5), Lukaku 6. Allenatore: Mourinho 6.5

