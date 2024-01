La panchina del Brasile ha un nuovo padrone. Come comunicato dalla stessa Federcalcio brasiliana il prescelto per la panchina della Seleçao è Dorival Junior. Sfumano definitivamente Mourinho e Ancelotti. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse per il tecnico romanista, ma José pensa solo al rinnovo con i giallorossi. Il secondo invece era stato a un passo dalla panchina del Brasile: poi è arrivato il prolungamento con il Real Madrid fino al 2026.