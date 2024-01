Pagine Romaniste – La Roma, in piena emergenza difensiva, accoglie l’Atalanta per tenere la corsa del treno Champions. Dopo la vittoria con la Cremonese in Coppa Italia, testa alla Serie A tra le mura di casa. Mancano Aouar e N’Dicka, partiti per la Coppa d’Africa. Curiosità per Huijsen, il nuovo giovane innesto arrivato dalla Juventus.

Solo un pari tra i giallorossi e i bergamaschi, 1-1 il risultato finale. Gli uomini di Gasperini passano subito in vantaggio con Koopmeiners all’8′ del primo tempo. La Roma crea ma trova il gol del pari solo al 39′ grazie ad un rigore trasformato da Dybala. Sul finale è assalto dei giallorossi, ma la partita non si sblocca e la sfida Champions si chiude in parità. Adesso la Roma si trova all’ottavo posto della classifica, a -4 dal quarto posto occupato dalla Fiorentina.

TABELLINO

AS Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente (46′ Huijsen); Karsdorp (63′ Celik), Bove, Cristante, Pellegrini (72′ Paredes), Zalewski (63′ Spinazzola); Dybala (83′ El Shaarawy), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (85′ Hien), Djimsiti, Kolasinac (78′ Palomino); Holm, De Roon, Ederson (63′ Pasalic), Ruggeri (63′ Zappacosta); Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere (46′ Scamacca).

A disposizione: Musso, Rossi, Muriel, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi.

Allenatore: Gasperini.

Marcatori: 8′ Koopmeiners (A), 39′ Dybala (P, R).

Ammoniti: Scalvini (A), Ruggeri (A), Ederson (A), Mourinho (R, non dal campo), Koopmeiners (A), Kristensen (R), Zappacosta (A), Holm (A).

Espulsi: Mourinho (non dal campo).

Note: Spettatori totali 60.022.

SECONDO TEMPO

90'+ 7 – Finisce qui all'Olimpico. Pareggio tra Roma e Atalanta. Giallorossi nettamente migliori dei bergamaschi, ma poco concreti sotto porta. Da stasera la squadra di Mourinho inizierà a pensare al Derby di Mercoledì Roma 1-1 Atalanta#ASRoma #RomaAtalanta #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 7, 2024

56' – MIRACOLO DI CARNESECCHI. Sul calcio di punizione di Pellegrini Holm tocca di ginocchio verso la sua porta, Carnesecchi con un gran riflesso salva i suoi Roma 1-1 Atalanta#ASRoma #RomaAtalanta #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 7, 2024

PRIMO TEMPO

45'+ 6 – Finisce il primo tempo all'Olimpico con il risultato in parità. Ad aprire le marcature è stato Koopmeiners. Per la Roma è stato Dybala a trovare il gol del pari, freddo nel realizzare il calcio di rigore Roma 1-1 Atalanta#ASRoma #RomaAtalanta #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 7, 2024

39' – GOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Dybala freddissimo spiazza Carnesecchi e riporta le squadre in parità Roma 1-1 Atalanta#ASRoma #RomaAtalanta #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 7, 2024

10' – La Roma prova a reagire. Dopo una lunga azione giallorossa, Karsdorp cerca Pellegrini che però non riesce a indirizzare bene di testa Roma 0-1 Atalanta#ASRoma #RomaAtalanta #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 7, 2024

8' – Gol dell'Atalanta. Miranchuk dalla destra serve una bella palla in area per l'accorrente Koopmeiners, che di testa sblocca il match Roma 0-1 Atalanta#ASRoma #RomaAtalanta #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 7, 2024

PRE PARTITA

Ore 19:59 – L’undici iniziale dell’Atalanta:

Ore 19:49 – Ecco la formazione ufficiale scelta da Mourinho:

Ore 19:15 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.