Brutte notizie per i giallorossi. Alla serie di infortuni che da mesi colpisce la rosa di José Mourinho, si aggiunge anche Diego Llorente. Il difensore centrale durante il match contro l’Atalanta ha lasciato il campo al termine dei primi 45’ di gioco, per un problema all’adduttore destro. Al suo posto esordisce il neo acquisto Huijsen. Llorente sarà così da valutare in vista del derby di mercoledì contro la Lazio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia.