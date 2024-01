Dopo il viaggio in Europa, i giallorossi sono a lavoro per la prossima sfida di Serie A. La Roma sfiderà in trasferta la Salernitana lunedì sera all’Arechi. Nell’allenamento di oggi presenti in gruppo Dybala e Mancini. Dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa, è tornato a disposizione anche Aouar.