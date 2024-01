L’allenatore della Roma Primavera, Federico Guidi, ha parlato ai microfoni del club alla vigilia della sfida di campionato, contro il Milan in trasferta. Queste le sue dichiarazioni: “Loro, come il Torino, è una delle squadre costruite per vincere il campionato. Giocano un buonissimo calcio e hanno talenti che sono titolari nelle nazionali giovanili. Inoltre stanno facendo un percorso eccezionale in Youth League. Servirà la miglior Roma per provare a portare a casa un risultato positivo”.

L’amichevole di Riad?

“C’è grande soddisfazione, ma nella Roma è sempre stata così. Avere la possibilità di fare quel tipo di esperienze vicino ai campioni della prima squadra è motivo di crescita e miglioramento”.