Quest’oggi è in programma a Roma l’attesa Assemblea della Lega Serie A che verterà soprattutto sul tema delle riforme federali. A rappresentare i giallorossi ci sarà Lina Souloukou. A margine dell’appuntamento, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato: “Vedo una A particolarmente attenta e vogliosa di centrare nel miglior modo possibile un percorso di evoluzione e sviluppo del calcio italiano e questo mi fa stare tranquillo. Riconoscendo alla Lega A la leadership economico-finanziaria ed in termini di progettualità, il parere lella Lega è fondamentale. Ora ci saranno altri incontri, l’auspicio è quello di arrivare ad un documento strategico condiviso per permettere di lanciare un messaggio innovativo sul piano delle riforme”.