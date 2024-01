Il rientro di Tammy Abraham è sempre più vicino. L’attaccante giallorosso è fermo ai box dalla scorsa stagione, precisamente dall’ultima gara di campionato contro lo Spezia, quando si infortunò al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il numero 9 è tornato ad allenarsi in campo con il pallone, ma per il rientro in gruppo c’è ancora bisogno di pazientare. Intanto l’inglese scalpita e non vede l’ora di tornare a giocare. Proprio pochi minuti fa ha condiviso sul suo account Instagram una foto durante l’allenamento accompagnata dalla descrizione: “Un passo avanti”.