Nelle ultime ore era circolata l’indiscrezione circa un possibile interesse del PSG per il difensore della Roma Diego Llorente. La notizia è stata però smentita poco fa dal giornalista Julien Froment di Radio France. Il club parigino sta cercando un sostituto di Skriniar, che sarà ai box per molto a causa dell’infortunio alla caviglia. In lizza per sostituire l’ex Inter resta invece il vice capitano giallorosso Gianluca Mancini. Intanto Llorente è tornato a disposizione di Mourinho dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta e domani potrebbe partire titolare nella sfida contro il Milan.

En quête d'un défenseur central, encore plus après la blessure de Skriniar, le PSG cherche comme un profil un joueur grand, bon dans la relance et dans le duel aériens. Parmi les noms qui circulent, Diego Llorente n'a jamais été une option pour Paris. #PSG #mercato — Julien Froment (@JulienFroment) January 13, 2024