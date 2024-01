Marash Kumbulla non partirà con la squadra alla volta di San Siro per essere a disposizione di Mourinho nella sfida contro il Milan. Non c’è pace per il difensore albanese, che proprio in occasione del derby di mercoledì era tornato tra i convocati dopo mesi dall’infortunio al legamento crociato. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, il classe 2000 ieri si era allenato con la squadra ma ha accusato un sovraccarico all’adduttore.