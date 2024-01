Il Corriere dello Sport (R. Maida) – E’ una via crucis. Renato Sanches si è fermato in un’altra stazione del dolore, stavolta per una distorsione alla caviglia sinistra. L’ossessione di Tiago Pinto, che presto sarà sostituito da un altro direttore sportivo a Trigoria, è ora un problema della Roma, che sta cercando attraverso il procuratore Jorge Mendes di rimandarlo al Psg. L’allenatore ha cercato in ogni modo di recuperarlo ma poi ha capito che il problema non sarebbe stato risolvibile in tempi rapidi e con i metodi tradizionali. Renato Sanches non sarà convocato neanche contro l’Atalanta e salterà anche la chiamata del derby di Coppa Italia: per ragioni non solo fisiche è ormai ai margini della squadra che avrebbe potuto rilanciarlo a livello internazionale.