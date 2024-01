Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – Lo Special One lo ha elogiato dopo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: «Ha fatto una partita stratosferica contro la Cremonese, ha aiutato la squadra in un ruolo non suo». Già, perché Kristensen è stato utilizzato anche da centrale quando la Roma si è messa con la difesa a quattro, a spingere verso la rimonta.

Sei minuti per trasformare un periodo di difficoltà nel riscatto. Kristensen è l’eroe di giornata contro il Sassuolo. La rete, la prima da quando è Roma (e anche unica), più la massima punizione procurata: difficile chiedere di più a un giocatore che non ha caratteristiche offensive. Dal Sassuolo in poi è cambiato tutto. La corsia di destra si è trasformata di nuovo in proprietà privata del danese, che tra l’altro non poteva essere utilizzato in Europa League perché fuori dalla lista Uefa. Il periodo di ambientamento sembra archiviato. Il vero Kristensen è arrivato a Roma a dicembre.