Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Il giallo dell’offerta su Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è al centro della trattativa tra la Roma e il Bologna, ma che nelle ultime ore sta vivendo un vero e proprio intrigo di mercato. Su cosa? Il rilancio dell’offerta di Tiago Pinto per portario nella Capitale. Il gm portoghese qualche giorno fa ha offerto al Bologna 3,5 milioni di euro per l’austriaco. Dopo il no di Sartori, Tiago Pinto avrebbe rilanciato usiamo il condizionale per un motivo ben preciso – arrivando a sei milioni di euro. Uno sforzo importante per un giocatore di 34 anni e che nell’ultima stagione è stato tomentato da gli infortuni. C’è un “ma”. Ai dirigenti del Bologna non risulta essere pervenuta questa offerta. Il rilancio fantasma, un mistero che inevitabilmente nelle prossime ore dovrà essere risolto dalle parti. Tiago Pinto e Sartori quindi dovranno aggiornarsi sull’evoluzione della trattativa che trova un altro colpo di scena. L’inserimento di Saputo, il patron del Bologna, che ha comunicato ad Arnautovic che non lo cederà per alcuna cifra.

Arnautovic vuole la Roma. Ha trovato l’accordo con Tiago Pinto e ha voglia di tuffarsi in untultima esperienza in un club che giochi le coppe internazionali, lui che ha avuto poche occasioni di brillare nei tornei Uefa (sei soli presenze in Champions con il Wolsburg, e di lottare per la parte alta della classifica. Quando a inizio luglio (l’11, per la precisione), Arnautovic è stato a Roma – ufficialmente per vacanze – ha trovato un accordo di massima con la Roma nell’eventualità che Pinto decidesse di puntare su di lui. Adesso il dub giallorosso dovrà riuscire a convincere il Bologna, ma soprattutto Saputo, a privarsi del suo centravanti più importante.

Una situazione molto simile si sta verificando anche in Brasile. Marcos Leonardo sta spingendo forte con il suo entourage per lasciare il Santos e sbarcare nella Capitale. La Roma lo vuole, il centravanti – che ha cominciato a seguire il profilo Instagram del club giallorosso – non vuole perdere l’opportunità di cominciare la sua avventura in Europa partendo da un allenatore come Mourinho. Così i contatti tra Pinto e gli agenti di Marcos Leonardo sono continui, anche sabato dopo la partita del Santos chiusa in parità per 1-1 contro l’Athletico Paranaense grazie a un rigore realizzato proprio dal ventenne al 95. La sua centocinquantesima partita con il club di San Paolo. L’ultima? Chissà, di certo lo è stata per il tecnico Turra che è stato esonerato dopo un rendimento horror della squadra. La Roma ha offerto 11 milioni più 7 di bonus, le parti stanno trattando sulle modalità di pagamento ma la sensazione è che alla fine l’affare si farà.