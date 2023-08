Il Tempo (M.Cirulli) – Ibanez verso l’Arabia, Matic al bivio. A poco meno due settimane dall’Inizio dell nuova stagione si accende mercato della Roma con Tiago Pinto impegnato su più fronti tra entrate e uscite. Il primo trasferimento che potrebbe far smuovere il domini di cessioni e acquisti dei giallorossi riguarda Roger Ibanez. Sul difensore brasiliano è piombato l’Al Ahli: il club arabo – che in questa stagione he acquistato già Mahrez, Saint-Maximin e Mendy per un totale di 80,7 milioni di euro – si sta avvicinando a suon di offerte alla richiesta di 35 milioni, cifra la Roma vorrebbe incassare per il cartellino del giocatore prelevato in prestito con obbligo di riscatto – fissato a 8 milioni – dall’Atalanta nel gennaio del 2020. Inoltre, il club saudita ha già un accordo con il classe 1998 che andrebbe a percepire 9 milioni a stagione, motivo per il quale il calciatore non è stato convocato per la gara contro il Tolosa disputatasi ieri.

Nei giorni scorsi i giallorossi avevano registrato anche l’interesse del Nottingham Forest che tuttavia non si era spinto oltre un’offerta di 25 milioni più bonus, destinazione che non sembrava convincere appieno il difensore. Nel momento in cui verrà ufficializzato il trasferimento di Ibanez, la Roma dovrà inoltre riconoscere all’Atalanta il 10% del prezzo di cessione.

Ma il centrale brasiliano non è l’unico calciatore che desta interesse all’estero. Dalla Fran-cia, più precisamente dal Rennes, è arrivata una proposta di ingaggio per Nemanja Matic. Il centrocampista serbo – che, come Ibanez, non ha preso parte alla trasferta di Tolosa per gestione dei carichi di lavoro – sarebbe infatti molto allettato dalla proposta del club di Ligue 1, che oltre a un ingaggio importante garantirebbe anche un accordo pluriennale. I rossoneri non hanno ancora presentato offerte ufficiali alla Roma con il club giallorosso che non risulta preoccupato e anzi dichiara il giocatore incedibile, forte anche di un ulteriore anno di contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Si continua a lavorare a oltranza per Marcos Leonardo. I giallorossi vogliono chiudere l’acquisto dell’attaccante brasiliano nei prossimi giorni, Lo stallo tra le due parti è sulle modalità di pagamento, che la Roma vorrebbe dilazionare in più esercizi. Dal canto suo i bianconeri preferirebbero incassare immediatamente gli 11 milioni di parte fissa – sono invece 7+ 1 milioni di bonus, a cui va aggiunto anche il 10% sulla futura rivendita. I giallorossi devono fare anche i conti con la delicata situazione dirigenziale del Santos: alle dimissioni di Falcao dei giorni scorsi è seguito l’esonero del tecnico paulista, Paulo Turra, reo di aver trascinato i Peixe nella zona retrocessione. Fatale è stato il pareggio contro l’Athletico Paranaense, dove Marcos Leo-nando è stato protagonista si glando il rigore dell’1-1 al 96′.