Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: recuperato Pellegrini

Pagine Romaniste – La Roma si prepara a difendere il 2-0 conquistato nella gara di andata di Europa League contro la Real Sociedad. Stando a quando dichiarato da Mourinho, non dovrebbero esserci sorprese sugli 11 che scenderanno in campo. Zero turn over, pronta la squadra titolare. Rui Patricio a difendere i pali, in difesa il tridente magico: Mancini, Smalling e Ibanez. Torna poi Cristante a centrocampo insieme all’intoccabile Matic. Sulle fasce riposo per Zalewski ed El Shaarawy, ci saranno Karsdorp e Spinazzola. Torna Pellegrini insieme a Dybala e in attacco Tammy Abraham.

Le probabili formazioni dei quotidiani