Il Messaggero (S. Fia.) – Rappresentato come un antico senatore romano insieme a una giovane lupa: è il murale di omaggio a Claudio Ranieri apparso nella notte tra venerdì e sabato in via Florio, a Testaccio dove è nato. Un’opera dello street artist Drugi che segna il ritorno dell’allenatore alla guida della squadra giallorossa. E dunque una toga bianca con un drappo rosso poggiato sulle spalle, per Ranieri fresco di nomina ma al suo terzo incarico per la Roma. Mentre la lupa viene rappresentata in fasce.

Omaggi e tributi per il ritorno di Ranieri anche a Trigoria dove è stato affisso uno striscione.. “Per l’ennesima volta non ti sei tirato indietro Ranieri eterno condottiero“.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]