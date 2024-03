Pub e monumenti blindati in Centro: “In arrivo quattromila tifosi inglesi”

Il Messaggero (C. Mozzetti) – Pub e locali controllati, fontane e monumenti blindati: stavolta l’allarme non è dato dall’animosità della tifoseria, ma dal numero, abbastanza elevato, di supporters che arriveranno già da oggi nella Capitale. Sono, infatti, circa 4mila i tifosi inglesi che assisteranno all’andata degli ottavi di finale Roma-Brighton di Europa League.

Si tratta di una delle prime trasferte per i tifosi della squadra inglese ed è ragionevole credere che oltre ai posti che saranno occupati direttamente all’Olimpico (il settore ospiti con 3.425 sedute è andato sold-out) molti altri assisteranno al match dai locali del Centro. Anche per questo e seguendo uno “schema” già consolidato, la Questura ha varato un piano di sicurezza che prevede agenti non solo in servizio intorno e dentro all’Olimpico, ma anche per le strade più centrali di Roma. La tifoseria del Brighton non desta particolare allarme fra le forze dell’ordine, non vanta “gemellaggi” critici.