Dopo la partita persa in finale dalla Roma Primavera con il Sassuolo, Niccolò Pisilli non è riuscito a trattenere l’emozione davanti le telecamere di Sportitalia e, visibilmente commosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

Come stai?

“Fa malissimo. Abbiamo lavorato per 10 anni nel settore giovanile per questa partita e non meritavamo un finale così”.

Avete comunque onorato il percorso. Hai un futuro davanti, lo sai?

“Lo spero, ora è difficile guardare avanti perché la delusione è tantissima. Da domani si proverà a voltare pagina: è un boccone amaro, ma il calcio va avanti, lo sappiamo. Dovremo essere bravi a voltare pagina”.

Hai parlato con i compagni?

“Voglio dire ai compagi che sono orgoglioso di loro, nonostante in questa partita non abbiamo dato il meglio. Durante l’anno ci siamo risollevati da difficoltà che non avevamo mai incontrato in dieci anni. Li posso solo ringraziare”.