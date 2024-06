Come è possibile notare nella sezione biglietti del sito ufficiale della Roma, presto inizierà la campagna abbonamenti per la prossima stagione. “1.701.392 volte grazie per il vostro amore. Abbonamenti 2024/2025…Cooming Soon“, le parole sul portale giallorosso. Si partirà con la prelazione per chi già abbonato, poi la vendita libera. Con la stagione appena conclusa, dopo la vittoria in amichevole con il Milan a Perth, si volta pagina e si inizia a pensare alla prossima annata.