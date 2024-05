Dopo la sconfitta in finale Scudetto con il Sassuolo, Federico Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia:

Sulla partita.

Sono riusciti a concretizzare due palle inattive. Noi siamo stati imprecisi e a volte è stato bravo il portiere del Sassuolo. Risultato ampio, ma sono stati più bravi di noi, meritano di aver vinto lo Scudetto.

Molti calciatori della Roma Primavera erano in lacrime.

Il match non pregiudica quello che hanno fatto questi ragazzi. Avevamo approcciato bene ala gara, in tanti ci tenevano a chiudere con un trofeo il percorso giovanile. Si portano la delusione ma hanno dato tantissimo.

Sul futuro.

È una domanda da un milione di dollari. Non ho avuto modo di parlare con la società, nei prossimi giorni vedremo dove sarò l’anno prossimo.