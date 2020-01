Primavera, Atalanta-Roma 1-4: Tall, Riccardi e una doppietta di Simonetti lanciano i giallorossi in semifinale di Coppa Italia

Pagine Romaniste – La Roma Primavera torna a vincere e lo fa in maniera convincente contro un avversario molto temibile l’Atalanta. I giallorossi si qualificano così alla semifinale di Coppa Italia. La squadra di De Rossi si porta sul 2-0 grazie alle reti di Tall e Simonetti. Piccoli accorcia le distanze su rigore ma poi ancora Simonetti e Riccardi fissano il risultato sul definitivo 4-1.

IL TABELLINO

ATALANTA BC (4-3-3) : Gelmi; Bergonzi, Okoli, Guth, Brogni; Gyabuaa, Da Riva, Cortinovis (Dal 73′ Ghislandi); Colley, Piccoli, Cambiaghi (C).

A disp.: Ndiaye (GK), Heidenreich, Milani, Ruggeri, Signori, Finardi, Panada, Traoré, Dajcar (GK), Kobacki.

All.: Brambilla.

AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi (Dal 86′ Nigro), Trasciani (C), Bianda, Calafiori (Dal 86′ Semeraro); Sdaigui (Dal 63′ Darboe), Tripi, Simonetti; Riccardi, Tall (dal 67” Estrella), D’Orazio (Dal 86′ Buttaro).

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Santese, Cancellieri, Zalewski, Milanese, Boer (GK).

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna.

Assistente 1: Sig. Federico Pragliola di Terni.

Assistente 2: Sig. Luca Valletta di Napoli.

Marcatori: 26′ Tall (R), 60′ Simonetti (R), 67′ Piccoli (A), 76′ Simonetti (R), 79′ Riccardi (R).

Ammoniti: 28′ Simonetti (R).

Espulsi: