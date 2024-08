Nicola Zalewski, calciatore della Roma, è presente nella lista dei convocati diramata dal ct della Polonia Michał Probierz. In particolare il giallorosso sarà impegnato il 5 e l’8 settembre per le sfide contro Scozia e Croazia valide per la Nations League. A comunicarlo è la stessa Federazione polacca su X.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił powołania na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze ze Szkocją i Chorwacją. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇭🇷 pic.twitter.com/Arpl9j1WMe — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 27, 2024