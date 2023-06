Tempo di nazionali per i calciatori della Roma il prossimo. La Polonia di Fernando Santos batte a sorpresa la Germania in una amichevole di preparazione all’Europeo del prossimo anno. Decisiva la rete al 31’ di Kiwior, difensore dell’Arsenal vecchia conoscenza del calcio italiano. Zalewski, unico giallorosso in campo, ha guardato l’intera partita dalla panchina.