La prima stagione di Paulo Dybala alla Roma è stata ottima, lo testimoniano non solo il grande amore dei tifosi nei suoi confronti, ma anche i numeri. L’argentino ha realizzato in campionato 12 reti e 6 assist, dal 2004-2005 solo tre giocatori hanno registrato sette stagioni con 10 o più goal e 5 assist: Ibrahimovic, Di Natale e Totti. Il talento cristallino di Dybala non è stato da meno anche nel cammino europeo: 5 goal e 1 assist.

La Roma ha celebrato la sua Joya con un video che lo ritrae in alcune delle azioni più salienti dell’anno. La canzone utilizzata come sottofondo del video non è una qualsiasi, ma “Coco Chanel”, hit lanciata da Oriana Sabatini, la fidanzata del 21 giallorosso. Non si fa attendere la risposta della cantante che ha cosi commentato il video della Roma: “Vi amo”.