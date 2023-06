La Turchia è riuscita a sbancare il campo della Lituania per 3 a 2 solo nel recupero nelle qualificazioni per l’Europeo del 2024. Zeki Celik, ammonito, ha giocato per 72 minuti. Il terzino è uno dei punti fermi della formazione turca e del CT Kuntz.

LETTONIA (4-2-3-1): Purins; Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovski; Emsis, Tobers; Jaunzems, Uldrikis, Ciaganiks; Gutkovskis.

TURCHIA (4-3-3): Gunok; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Kocku, Guler, Calhanoglu; Under, Nayir, Akturoglu.