La Roma sarebbe interessata a Mingueza, difensore in forza al Celta Vigo. Lo spagnolo, come riportato da Mundo Deportivo, sarebbe un obiettivo di Ghisolfi, ma il Barcellona, lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione e possiede il 50% sulla rivendita. La clausola è di 20 milioni, ma le intenzioni del Celta sarebbero quelle di rinnovare e aumentare il prezzo del cartellino del giocatore. I giallorossi starebbero prendendo tempo in attesa di formalizzare un’offerta.

Foto: [VALERY HACHE] via: [Getty Images]