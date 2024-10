Corriere dello Sport (L. Scalia) – Ci sono date che restano per sempre e poi coincidenze clamorose. Due giorni fa (il 10 ottobre) Niccolò Pisilli ha esordito con la maglia dell’Italia dei grandi contro il Belgio. Esattamente 24 anni prima era successo a Francesco Totti di giocare per la prima volta con la maglia azzurra: era il 10 ottobre del 1998 a l’avversario si chiamava Svizzera. L’ex capitano non poteva immaginare di salire poi sul tetto del mondo e di vincere anche uno scudetto a Roma da lì a breve. Pisilli sogna di ripercorrere le orme di Totti in tutto e pertutto.

L’inizio è andato oltre le aspettative: Il 20enne non si è fatto tradire dall’emozione all’Olimpico, praticamente casa sua, quando Luciano Spalletti ha deciso di mandarlo in campo. Sui social il baby centrocampista, nato e cresciuto nel vivaio di Trigoria, ha voluto celebrare l’esordio postando una foto con la maglia dell’Italia e scrivendo: “Un giorno da ricordare”. Sotto stati tantissimi i commenti dei tifosi giallorossi al post, si va da “ti vogliamo bene Niccolò” a “orgoglio romanista”, passando per “sei stato un grande”.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]