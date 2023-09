Al termine della sfida dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, vinta dai rossoneri 2-1, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni: “Vittoria importante. Abbiamo fatto una grande prestazione seppur abbiamo sofferto nel finale. Avrei voluto fare i cambi prima ma non ho fatto in tempo. Però volevamo iniziare così il campionato seppur non sia stato semplici”.

Paura di una nuova rimonta della Roma?

“No, non ho pensato a gennaio perché ho visto una squadra solida e che pur soffrendo ha tenuto bene il campo. Possiamo migliorare ma abbiamo iniziato bene il campionato seppur sia stato un calendario difficile”.

Avevate preparato così la posizione di Calabria?

“Si, noi vogliamo costruire con il portiere e i 5 davanti così da poter avere una superiorità in mezzo al campo. I ragazzi sanno quando uscire in un modo rispetto ad un altro perché studiando gli avversari conoscono la situazione migliore per creare quella superiorità”.

Leao quanto è cresciuto?

“È un ragazzo fantastico, non solo per le sue qualità offensive ma anche per la sua voglia di sacrificarsi e di aiutare la squadra. È sempre con il sorriso ed è un valore in più per la squadra”.

Mercato movimentato nelle ultime ore, soddisfatto per Jovic?

“Si era uno dei profili che era nella nostra lista e quindi sono sicuro che ci potrà dare una mano visto che giocheremo ogni tre giorni e che ci mancava un terzo attaccante rispetto allo scorso anno”.

Al ritorno ci sarà il derby, sarete pronti?

“Si sicuramente affrontare queste partite subito dopo la sosta è meglio. Quest’anno ci sarà grande rivalità perché puntiamo entrambe alla seconda stella. Pensiamo a noi stessi e a recuperare per ricominciare al meglio”.