Al termine della partita tra Roma e Milan, Leao ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

Paura dell ultimo cross?

“Si ovvio era una partita importante abbiamo fatto di tutto per vincere. Abbiamo dominato per 70 minuti e siamo contenti così. Bravissimi i 10 rimasti in campo che hanno resistito”.

Gol da cineteca?

“Si era da un po’ che ci provavo sono contento che sia successo oggi perché ha aiutato la squadra”.

Ti senti un veterano del gruppo?

“Si sono un giocatore a disposizione di tutti i nuovi perché insieme possiamo migliorare e raggiungere i nostri obiettivi”.