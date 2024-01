La Roma e Tiago Pinto intraprenderanno strade separate il 3 febbraio. Terminata la finestra di mercato invernale il dirigente portoghese sarà pronto a iniziare una nuova avventura. Una prima ipotesi potrebbe essere quella della Premier League, dove sembra esserci particolare interesse dal Tottenham. Mentre secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, c’è la strada che porta in Arabia Saudita, nell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Per il general manager portoghese non si esclude un ritorno al Benfica, dove iniziò la sua carriera da dirigente.