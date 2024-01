La Roma continua a lavorare per mettere a disposizione di Mourinho un difensore centrale. Il nome più caldo in queste ultime ore è quello Huijsen. Come riportato da Gianluca di Marzio, i bianconeri non vorrebbero mandare il classe 2005 nella capitale, ma al momento la trattativa non è saltata. Infatti gli agenti del ragazzo e la dirigenza giallorossa stanno lavorando per sbloccare la situazione. La Juventus adesso ne fa una questione economica, ma il Club di Trigoria non ha intenzione di arrivare a grosse cifre per un prestito secco, al momento è questo il maggior ostacolo,