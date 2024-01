Leggo (F. Balzani) – Tiago Punto. E a capo. La Roma conclude l’era Pinto, in maniera anomala. Nel pieno del mercato invernale, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza e con un comunicato in cui si ringrazia l’ormai ex Gm depotenziato da tempo dopo i tanti flop sul mercato e un rapporto mai sbocciato con Mourinho. “Il rapporto si interromperà dal 3 febbraio, sono in corso le valutazioni per il prossimo ds”, si legge nel comunicato. La decisione presa dalla Ceo Souloukou e avallata dai Friedkin dopo un processo di valutazione culminato con gli errori dell’ultima campagna estiva al netto dei limiti del fair play finanziario: da Renato Sanches alla gestione del caso Matic, passando per le difficoltà nel prendere un attaccante.