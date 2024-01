Il Tempo – È partita la corsa al biglietto per ventunesimo derby che si giocherà mercoledì prossimo alle 18 (diretta su Italia 1). Al momento sono oltre 25.000 gli spettatori che si sono assicurati un posto allo stadio Olimpico nel primo giorno di vendita. I tifosi giallorossi hanno risposto presente acquistando circa la metà dei 20.000 tagliandi messi a loro disposizione dalla Lazio che giocherà in casa.

La vendita era riservata agli abbonati di campionato mentre, se ci sarà ancora qualche biglietto, il club di Trigoria ha riservato una mini finestra per i tesserati di Europa League per lunedì mattina. Naturalmente i tifosi della Roma possono acquistare liberamente posti in tribuna Monte Mario lato Sud. Mentre la tribuna Tevere è solo per i laziali (per prendere il biglietto c’è bisogno della Eagle Card) che al momento sono oltre 15.000. I prossimi giorni saranno decisivi per fare proiezioni attendibili ma saranno circa 50.000 i tifosi.