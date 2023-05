Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato una breve intervista pubblicata sui canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Il nostro cammino non è stato breve, è stato anche un cammino difficile, abbiamo lottato, ci siamo sacrificati per essere domani a Budapest a giocare la finale e quindi il nostro desiderio è quello di giocarci questa finale, a coronamento di tutto lo sforzo che abbiamo fatto quest’anno per raggiungerla”.

Un anno dopo un’altra finale europea, cambia l’avversario, cambia il palcoscenico. È un abitudine per quanto riguarda la Roma e sopratutto è un qualcosa di storico ed importante

“Si, credo che se l’anno scorso un pò ci si aspettava che la Roma arrivasse in finale, anche se poi non è mai scontato ovviamente, quest’anno è stato un cammino incredibile, una cosa meravigliosa quello che tutta la squadra insieme e tutti dietro di noi è riuscita a fare e direi che assolutamente non è un caso, attesta questo cambio di mentalità che ci è stato.”

Budapest sarà un appuntamento storico e importante, e come al solito non potrà mancare il supporto dei tifosi fantastici, straordinari come quelli giallorossi, per la grande famiglia giallorossa

“I nostri tifosi sono stati eccezionali dal primo giorno con noi, e diciamo che quando penso a un cammino grande e difficoltoso, pieno di sacrifici ma che poi alla fine ti porta tanta gioia perchè anche il brivido, il sapere che domani si va tutti quanti insieme a Budapest per giocare la finale è una cosa meravigliosa. Quando penso a tutto il cammino che abbiamo fatto non mi riferisco solo ai giocatori, allo staff, alle persone che sono qui dentro, mi riferisco a tutti quanti qui a Roma, perchè si percepisce una passione, un amore fuori dal comune, e questa è una cosa di qui rimangono estasiati tutti quando vengono qui. Io sono il più felice del mondo a rappresentare queste persone, sarò il più felice del mondo domani a rappresentare di nuovo queste persone in una finale europea.”