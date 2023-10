Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma partirà per Cagliari senza Lorenzo Pellegrini, che salterà l’ultima gara di campionato prima della sosta e le partite della Nazionale. L’ecografia fatta nella serata di giovedi, dopo il match contro il Servette – la vittoria contro gli svizzeri ha permesso ai giallorossi di agganciare 11 Siviglia al decimo posto del ranking Uefa – ha evidenziato una lesione, tra l’altro in un punto della gamba destra in cui era presente una vecchia cicatrice. Da stabilire l’entità e la posizione precisa della lesione: sarebbe già un successo se fosse disponibile alla prima dopo lo stop, il 22 ottobre (alle 12.30) all’Olimpico contro il Monza, ma c’è il rischio che l’assenza possa essere più lunga.