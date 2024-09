Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Lorenzo Pellegrini recupera, Le Fée invece resta fuori. Il problema del centrocampista francese è evidentemente più serio del previsto dal momento che la sua ultima apparizione risale allo scorso 25 agosto, i 28 minuti giocati nella sconfitta casalinga contro l’Empoli e che per rivederlo probabilmente i tifosi giallorossi ma soprattutto De Rossi dovrà aspettare la prossima sfida contro l’Udinese, quasi un mese dopo.

Dopo un buon pre-campionato, la stagione dell’ex Rennes è cominciata quindi in salita: Le Fée anche ieri ha svolto lavoro personalizzato per recuperare dal problema muscolare e quindi resterà fuori nella sfida contro il Genoa. Può invece essere convocato Pellegrini che ieri invece si è riaffacciato in campo dopo il fastidio avvertito nella sfida dell’Italia contro la Francia e che lo ha costretto a saltare l’impegno contro Israele. Il capitano giallorosso è rientrato ma De Rossi potrebbe farlo partire dalla panchina favorendo invece l’impiego di Baldanzi (reduce dalla splendida tripletta con l’Under 21) insieme a Cristante e Koné.