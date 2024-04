Leggo (F. Balzani) – Lorenzo Pellegrini, detto Capitan Europa. Più di tutti, più di Totti e pure del suo mister De Rossi. L’ormai ex ragazzo di Cinecittà, infatti, punta domani sera a conquistare la quinta semifinale internazionale della sua carriera in giallorosso. Si tratterebbe di un auto sorpasso visto che il numero 7 è già in fuga in questa classifica nella storia della Roma. Lorenzo è anche l’unico calciatore italiano a vantare questi numeri nelle ultime 5 stagioni: neanche gli azzurri in giro per i top club (da Jorginho a Verratti) reggono il passo. Non solo: domani Pellegrini raggiungerà il 3° posto solitario per presenze nelle coppe europee al momento occupato insieme ad Aldair (64), al 2° c’è proprio DDR. Tanta roba.

Ma Pellegrini non vuole fermarsi e domani col Milan vuole vivere un’altra serata magica in quell’Olimpico che non lo ha mai abbandonato. Nemmeno quando tra social e radio montavano le polemiche successiva all’addio di Mourinho. Lorenzo ha pensato al campo e ha visto crescere i suoi numeri: 6 gol e 3 assist con De Rossi in panca. Ora c’è un doppio obiettivo: Dublino per cancellare le lacrime di Budapest e quella Champions che non gioca da quando De Rossi era ancora un calciatore. Il tecnico gli chiederà un supplemento di lavoro vista l’assenza di Cristante.